Adil El Arbi en Bilall Fallah verfilmen bestseller ‘Terroristenjager’

Een bestseller, en binnenkort dus ook een televisieserie. Regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah slaan daarvoor opnieuw de handen in elkaar met regisseur Mathieu Mortelmans, met wie ze eerder al ‘Grond' maakten. “Ik heb het boek in één ruk uitgelezen en wist onmiddellijk dat we het naar het scherm wilden brengen”, vertelt El Arbi in HUMO. “Het is een geweldige doorlichting van de strijd tegen het terrorisme. Door Hollywoodfilms als ‘American Sniper’ en de films van Michael Bay hebben de meeste mensen een vertekend beeld van zo’n interventieteam: ze zien alleen de uniformen, de wapens en de heroïek. Het boek geeft je een realistische en vaak ontnuchterende kijk achter de schermen.”

Normaal gezien zullen de opnames in 2024 beginnen. Mortelmans zal alle afleveringen regisseren, El Arbi en Fallah zullen als showrunner helpen om de verhaallijnen te ontwikkelen en de stijl te bepalen. “Het verhaal zal beginnen bij de antiterreuractie in Verviers in 2015, en vervolgens gaan we terug in de tijd en laten we zien wie die interventieagenten eigenlijk zijn”, legt Mortelmans nog uit. “De serie zal opbouwen naar de schietpartij in Vorst in 2016, maar we besteden ook aandacht aan de nasleep: zo laten we zien wat er met sommige agenten gebeurde nadat ze het eskadron hebben verlaten.”