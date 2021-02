Adi uit ‘De Wereld Rond met 80-jarigen’ is overleden

Adi was afkomstig uit Oostende en vertrok in mei 2018 samen met Olga, Sieg en 7 tachtigers op een onvergetelijke wereldreis voor ‘De Wereld Rond met 80-jarigen’, dat in het voorjaar van 2019 werd uitgezonden bij VTM. Ze stapte voor het programma voor het eerst in haar leven in een vliegtuig. De trip rond de wereld werd voor haar een uitzonderlijk avontuur. In Mexico, een bestemming die speciaal voor haar was uitgekozen, beleefde Adi haar grote droom. Ze had een voorliefde voor alles wat met cultuur en oudheid te maken heeft en kwam samen met Olga Leyers ogen tekort wanneer ze op uitstap mocht naar één van de zeven wereldwonderen: Chichen Itza. Haar reis rond de wereld bracht Adi ook naar Dallas, IJsland, Dubai, Zuid-Afrika, Bangkok, Mongolië en Japan.