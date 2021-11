‘Adele One Night Only’ trekt 9,9 miljoen kijkers

In de twee uur durende special was Adele te zien tijdens een intiem concert bij de Griffith Observatory in Los Angeles, waar de zangeres voor een klein gezelschap een mix van oude en nieuwe nummers zong. Tussen de muziek door was het interview dat ze aan Oprah Winfrey gaf gemonteerd. Met de beroemde presentatrice sprak ze onder meer over haar scheiding, haar zoon Angelo, haar nieuwe liefde Rich Paul en haar gewichtsverlies.