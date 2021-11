‘Adele One Night Only’ eind deze maand in België op tv

TV RECENSIE. ‘Dopesick’: “Net zoals het geneesmid­del in de hoofdrol: geweldig verslavend”

Een reeks over gesjoemel in de farmaceutische sector met Michael Keaton in de hoofdrol: dat ‘Dopesick’ op Disney+ voor wat deining zal zorgen, niet in het minst bij mensen wier vertrouwen in de medische wetenschap sowieso al op de helling staat, is zeker. Of deze ambitieuze reeks over een onschuldig pijnstillertje dat een hele natie in de afgrond stortte, ongeacht uw vaccinatiestatus, uw nieuwe tv-verslaving kan worden? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

16 november