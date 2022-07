Actrice Yasmin Finney bevestigt dat haar ‘Doctor Who’-personage transgender is

TV Strijd der Olympiërs barst los in ‘Spartacus Run’: Zijn Kim Gevaert en Aagje Vanwalleg­hem nog in topvorm?

Het wordt een ware ‘battle of the fittest’ vanavond in ‘Spartacus Run’ op VTM. Ex-sprintster Kim Gevaert (43) neemt het op tegen ex-turnster Aagje Vanwalleghem (34). Het zijn voormalig topatleten dus de lat ligt hoog gespannen. Kim heeft alvast de loopervaring, wat van pas komt bij de muur. Maar voor Aagje is de hangbrug een ‘walk in the park’. Wie overtreft wie? Zijn ze nog in topvorm?

