Actrice Viv Van Dingenen zat bijna niet in ‘Glad IJs’: “De verzekering vond mij opeens een te groot risico”

Zoals het in ‘Twin Peaks’ om de moord op Laura Palmer draait, is in ‘Glad Ijs’ de ontvoering van Phil Frisco de gebeurtenis die alles in gang zet. Maar daar houden alle vergelijkingen op. Of toch niet? Net als ‘Twin Peaks’ is ‘Glad Ijs’ een reeks waar moeilijk een stempel op te drukken valt. Het is een crimiserie, zeker, maar dan wel een die overgoten is met een flinke scheut absurde humor en gekruid met een vettig Kempisch dialect waarmee het merendeel van de personages zich verstaanbaar probeert te maken.