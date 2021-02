Actrice Katrin Lohmann zorgt in ‘Het Leven.doc’ voor de ernstige noot: “In het echte leven ben ik net heel open en tolerant”

Katrin herinneren we ons als een altijd wat ongrijpbare ijskoningin in ‘Salamander’, ‘Beau Séjour’ en ‘Callboys’. In de talkshow ‘Het Leven.doc’ op VRT NU - en later ook op Canvas - praat ze aan de zijde van Thomas Huyghe met dertig BV’s over... het leven. Hun verhalen worden in een Word-­document gebundeld en moeten een soort handleiding voor ons bestaan opleveren. En als professioneel ­psychotherapeut is het Katrins taak om wat ernst over het programma te doen nederdalen.