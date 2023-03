Actrice Imanuelle Grives keert terug naar de gevangenis na drugsvangst op Tomorrowland: “Blij dat dat gebeurd is”

TV Zes jaar na cliffhan­ger in ‘Gilmore Girls’: makers verklappen eindelijk wie de vader van Rory's baby is

Wie heeft Rory Gilmore (Alexis Bledel) zwanger gemaakt? Was het Paul, Logan, de ‘Wookie’ of toch Jess? Het is dé vraag die elke fan bleef stellen na de schokkende cliffhanger in ‘Gilmore Girls: A Year in the Life’. Zes jaar later krijgt de wereld eindelijk het verlossende antwoord dankzij kostuumontwerper Valerie Campbell.