Actrice die Judith speelt in ‘Thuis’ drinkt al 7 maanden geen alcohol meer: “Oh my god. Ik schaamde me soms om wat ik had gezegd”

Over twee weken start een nieuwe Tournée Minérale. Katrien De Ruysscher (44), de actrice die Judith speelt in ‘Thuis’, drinkt al zeven maanden geen alcohol meer. “Ik dronk graag, aperitieven was één van mijn favoriete hobby’s en ik vond dat ik na een werkdag een wijntje had verdiend. Alcohol had een plek ingenomen in mijn leven.”