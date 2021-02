Actrice Charlotte Anne Bongaerts speelt elegante Helena in ‘Mijn Slechtste Beste Vriendin’

Showbizz Freya Poppe uit ‘Pink Ambition’ verblijft al maanden in Dubai: “Hoe ik dat betaal? Door slimme deals te maken”

10 februari In België mag het dan wel vriezen dat het kraakt, ontwerpster Freya Poppe uit ‘Pink Ambition’ heeft daar weinig last van. Zij ontvluchtte de coronacrisis en verblijft al meer dan drie maanden in het zonovergoten Dubai. En ze en is nog niet van plan om meteen terug te keren. “Mensen denken dat ik hier niets doe, maar het tegendeel is waar.”