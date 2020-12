Acteurs ‘F.C. De Kampioenen’ bezoeken de set: “Ik heb me emotioneel voorbereid”

“Het binnenkomen in die studio, in dat decor, was een emotioneel moment", geeft Tuur De Weert, die Maurice speelt in de reeks, toe. “Die herkenning!” Ook voor z'n jongere collega, Niels Destadsbader, is het weerzien met de vertrouwde decors erg bijzonder: “Zonder zever, ik kreeg rillingen over gans m’n lijf. Het gekke is dat het bijna beangstigend is, hoe hard het gewoon weer hetzelfde is. Dan krijg je het gevoel: ‘allright, we zijn terug!’”