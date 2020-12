Acteur Bram van der Vlugt (86) uit ‘Medisch Centrum West’ overleden aan corona

In Vlaanderen is hij het meest bekend van zijn rol als 'dr. Victor Brouwer ‘ in de ziekenhuisserie Medisch Centrum West uit begin jaren negentig. Ook bij VTM bleek deze reeks een kijkcijfertopper. Van der Vlugt was te zien in meer dan vijftig afleveringen en bleef aan boord tot het einde in 1994. Ook had hij rollen in Unit 13, Keyzer en de Boer en recent nog in Dokter Deen.