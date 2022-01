Achter de Vlaamse schermen van ‘The Masked Singer’: strikt geplande plaspauzes en 200.000 euro boete voor loslippigen

TVVrijdag start op VTM het langverwachte tweede seizoen van ‘The Masked Singer’, vorig jaar het best bekeken programma ooit op de commerciële zender. In deel twee van deze unieke reeks duiken we achter de schermen van die Vlaamse versie, volgens The Economic Times ‘wereldwijd één van de strafste’. Niet slecht voor een programma waarbij zelfs ervaren tv-rotten op voorhand grote bedenkingen hadden: “Veel meer dan het zoveelste geflipte televisieformat uit Zuid-Korea leek het me niet.”