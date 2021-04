Achter de schermen van ‘#weetikveel’: “Kobe werkt vanuit zijn buik, en die buik weet heel goed waar hij mee bezig is”

Laten we maar eens een open deur intrappen: het ene medium is het andere niet. Radio is geen televisie en televisie geen radio. Heel soms verpopt het ene zich toch met succes tot het andere. Zoals ‘#weetik veel’ met Kobe Ilsen met verve doet. Zijn Radio1-programma ‘Weet ik veel’ is aan een tweede leven begonnen op Eén. In een half­uur steekt Kobe heel wat op over een bepaald thema. Van vogelspotting over de Vlaamse riolen of de ins en outs van 5G tot hoe het er aan toe gaat in een moskee.