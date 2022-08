Achter de schermen van ‘Waarheid, durven of doen’: alcohol om er meer ‘schwung’ in te krijgen en desnoods blijven slapen op hotel

TV Exen én familie van Armie Hammer doen boekje open in nieuwe docu: “Hij is een monster”

Net nu de commotie rond Armie Hammer even is gaan liggen, komt streamzingzender Discovery+ met een nieuwe documentaire over de Amerikaanse acteur op de proppen. Ook zijn eigen tante, Casey Hammer, doet daarin haar boekje over hem én de rest van de familie open. “Het zijn allemaal criminelen.”

11 augustus