Achter de schermen van ‘Waar voor je geld’: “Meer dan 1.000 eigenaars gebeld op amper 8 weken tijd”

Er was een tijd dat het geslacht Pfaff alomtegenwoordig was op televisie. De laatste jaren is het wat stiller rond Vlaanderens beroemdste voetbalfamilie. Tot nu, of toch minstens wat één telg betreft, want op VTM 2 maakt Kelly elke maandagavond het mooie weer als gastvrouw van ‘Waar voor je geld’. Het programmaconcept, overgewaaid vanuit Nederland, is geniaal in al zijn eenvoud: presenteer aan koppels die een huis willen kopen drie panden, waarna ze een week lang hun intrek nemen in hun favoriet pand. Op basis van die ervaring beslissen ze vervolgens of ze al dan niet een bod uitbrengen op hun vermeende droomwoning.