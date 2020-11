Achter de schermen van ‘The Masked Singer’ en de speurneus van Kamal: dit kan je vanavond op tv bekijken

1. Behind The Mask

Op VTM nadert de ontknoping van ‘The Masked Singer’. Nadat Nora Gharib zich moest ontmaskeren als ‘Suikerspin’, staan Duiker, Wolf en Koningin vrijdag voor het laatst op het podium om onderling uit te maken wie van hen het langst zijn of haar masker mag ophouden. In ‘The Masked Singer: Behind the Mask’ vertellen de ontmaskerden uit de vorige afleveringen van het recordprogramma van VTM over hun avontuur in de wedstrijd. Hoe moeilijk was het om hun deelname geheim te houden, hoe zwaar was het om te zingen in dat verdomde pak, hoe erg was het om ontmaskerd te worden?