Achter de schermen van ‘Salah’, de duurste productie die Eric Goens ooit gedraaid heeft: “Intussen al internationaal verkocht”

Wedden dat je nog weet waar je was toen Parijs getroffen werd door de terroristische aanslagen van 13 november 2015? Al heel snel kwam ene Salah Abdeslam in het vizier van het gerecht, een Marokkaanse ‘jongen’ uit Molenbeek. Zijn oudere broer Brahim blies zichzelf op in een Parijse bis­tro. Salah bedacht zich op het laatste moment, wierp zijn bommengordel af en repte zich terug naar Brussel, waar hij dik vier maanden uit handen van de politie wist te blijven. Daags na zijn spectaculaire arrestatie zouden kompanen van hem bommen laten afgaan in de luchthaven van Zaventem en in de Brusselse metro. Vijf jaar later zijn een aantal puzzelstukken op hun plaats gevallen. Tegelijk blijven ook heel wat vragen onbeantwoord. Dat laatste wordt pijnlijk duidelijk in de vierdelige Eén-reeks ‘Salah’.