Achter de schermen van het waargebeurde ‘The Serpent’: “Over mijn schouder keek een heel legertje advocaten mee”

Courteney Cox: "Reünie 'Friends' was heel emotioneel, maar zó geweldig"

7 mei 17 jaar na het einde van ‘Friends’ in 2004 heeft de reünie tussen de cast eindelijk plaatsgevonden. Het samenkomen van de acteurs was een geweldig, maar emotioneel gebeuren. Dat zegt Courteney Cox (56) in ‘The Ellen DeGeneres Show’. De hereniging werd door corona enkele keren uitgesteld, maar vond in april dit jaar dan toch plaats.