Achter de schermen van ‘Grond’: “Heilige grond importeren: alle Marokkanen lagen in een deuk bij het idee”

TV 5.000 uur aan 1 game: extreme spel- en andere verslavin­gen in ‘Axel Gaat Binnen’

In ‘Axel Gaat Binnen’ neemt Axel Daeseleire morgenavond zijn intrek in Affect2U, een afkickkliniek in Hoboken waar momenteel twaalf mensen verblijven. Iedereen die hier opgenomen wordt, komt vrijwillig binnen en verblijft er gemiddeld zeven weken. Axel raakt aan de praat met Senne (16), de jongste bewoner. Hij kampt met een gameverslaving “Ik speelde 12 à 13 uur per dag, of soms zelfs 24 uur omdat ik een nachtje door speelde”, klinkt het.

26 oktober