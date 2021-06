Achter de schermen van ‘Deviltime’: “Die jongens hebben écht geen kapsones”

De permanente uitvalsbasis van de Rode Duivels in Tubeke is beter bewaakt dan een doorsnee Belgische militaire kazerne. Vraag het maar aan nieuwsanker Stef Wauters, die zich net als alle andere medewerkers van ‘Deviltime’ uitzonderlijk moesten laten screenen en een grondige Covid-test moesten ondergaan om toegang te krijgen tot, jawel, enkel en alleen de grote ­oefenzaal van het sportcomplex. Het kon de pret niet drukken, zo maakte Stef ons na de opnames duidelijk. “Het was aangekondigd als een uitzonderlijke talkshow en dat is het dan ook geworden. Zelfs onze eigen topper Jan Mulder was onder de indruk. Die jongens zijn écht gewone kerels. Ze hebben geen kapsones. ‘Super sympa’, volgens Jan. Dat klopt ook helemaal met hoe ik het had beleefd. We zijn dik over het uur gegaan met gesprekken die wat meer om het lijf hadden dan die obligate post-matchbabbels”, zegt Stef, die zelf ook wel verbaasd was over wie daar in ­Tubeke allemaal aan de tafel passeerde en hoe het verlopen is. “Ik kan na al die jaren dienst wel ­stellen dat ik nooit eerder zoveel wereldtoppers op één avond heb mogen ontvangen als nu in ‘Deviltime’.”