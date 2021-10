Achter de schermen van ‘De Rechtbank’: “De verkrachters, daar zullen we nooit aan wennen”

Trouwe Justitia lééft en ze woont in België. Getuige daarvan het intussen elfde seizoen van ‘De Rechtbank’. Het mag gezegd dat ze soms verdacht sterk lijken op onszelf, die beschuldigden. Toch wanneer het over snelheids- en corona-overtredingen gaat. “De verkrachters, dát is een ander verhaal”, vertellen Tine Roelandt en Trixie Van Acker, respectievelijk eindredacteur en ­redacteur van het programma. “Daar zullen we nooit aan wennen. Idem dito voor de plegers van partnergeweld.” Over naar Vilvoorde, naar de lokalen van Woestijnvis, het productiehuis achter ‘De Rechtbank’.