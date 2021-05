Achter de schermen van ‘De Mol’: met deze gouden tips had u Lennart kunnen ontmaskeren

TV Charlotte Sieben debuteert deze avond als de nieuwe Louise in ‘Familie’: “Ik verwacht me aan haatreac­ties”

6:04 In ‘Familie’ haalt Peter (Gunther Levi) opgelucht adem, want zijn dochter Louise is na een wereldreis van twee jaar weer thuis. Charlotte Sieben (22) debuteert zo als Louise en de vervangster van Sarah-Lynn Clerckx. “Ik heb me er al op voorbereid dat niet iedereen lief zal reageren op mijn debuut.”