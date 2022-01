Achter de schermen van ‘Cupido Ofzo’: “Vier koppels zijn nog altijd heel verliefd”

‘Cupido Ofzo’ is geen aangekocht format, maar het resultaat van creatief denkwerk ten huize Roses Are Blue. Dat zit zo: “Onze creatief directeur, Maarten Millen, had eerder al ‘Blind Getrouwd’ gemaakt en stond nadien hier in huis ook aan de wieg van ‘Down the road’. ‘Down the road’ maakte één ding erg duidelijk: ook mensen met beperking hebben nood aan liefde”, vertelt Cath Hauben. “Ze verlangen net als iedereen naar intimiteit, naar een partner. Alleen is het voor hen niet zo evident om een lief te vinden, hun leefwereld is niet zelden kleiner.”