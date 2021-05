Achter de schermen van ‘Camping Coppens’ met regisseur Thomas: “Staf voor de camera zetten zoals de Verhulstjes, dat past niet”

“Allez Staf, eigenlijk ben jij de burgemeester geworden van dit dorpje”, hoorden we regisseur en eindredacteur Thomas ­Everaert maandag nog zeggen in de - voorlopig - laatste ­aflevering van ‘Camping ­Coppens’. Waarop Staf hem vroeg of hij dan Alberto uit ‘Samson’ is. Thomas’ gevatte repliek was treffend voor zijn rol in de docusoap: “Nee, ik ben eerder Marlèneke. Die krijg je ook nooit te zien.” In de acht afleveringen van de docureeks hoorden we Thomas heel vaak, maar in beeld kwam hij nooit. Behalve dan héél kort in de begingeneriek. “Dat was een heel bewuste keuze’, zegt hij. Ik heb nul ambitie om een bekendheid te worden.”