Achter de schermen van ‘Bake Off Vlaanderen’-kerstspecial: “Ik wilde een taart met cannabisolie maken, maar dat mocht niet”

TV Droom van K3'tje Julia komt uit: fotoshoot in ‘De Drie Biggetjes’-pak­je

De musical die voor K3'tje Julia (19) alles in gang stak, was ‘De Drie Biggetjes’. “Toen ik als kind naar die musical keek, besefte ik dat ik ook op een podium wou staan”, vertelt Julia enthousiast in ‘K3, een nieuw begin’. En nu is het eindelijk zover: ze mag het iconische pakje uit die musical aantrekken voor een fotoshoot.

20 december