Achter de schermen bij ‘Taboe’: “Met een alcohol-verslaving is zoveel schaamte gemoeid”

Philippe Geubels mag dan niet de minste zijn, de regisseur die hem en zijn programma in goede banen leidt, is dat ook niet. Kat Steppe (47) is naast documentairemaker ook televisie -en filmregisseur. U kent haar onder meer van ‘Goed volk’ met Jeroen Meus. Met ‘Een kwestie van geluk’ – in 2016 te zien op Eén – leverde ze ook een parel van een docureeks over Borgerhout en Antwerpen-Noord af. Die Kat Steppe tekent dus voor de regie van ‘Taboe’. Of het programma dan ontsproten is aan haar creatieve brein. “Nee, toch niet”, zegt Kat. “‘Taboe’ ontstond in de hoofden van Bart Cannaerts en Tom Baetens, die vóór ze bij Panenka aan de slag gingen ‘Wat als?’ en ‘Benidorm Bastards’ maakten voor Shelter, het productiehuis dat ze destijds mee hielpen oprichten. Ik werd aangetrokken om het programma te regisseren en heb er daardoor mijn stempel op gedrukt. Of toch zeker op de manier waarop het programma gemonteerd wordt en in elkaar klikt.”