Achter de schermen bij ‘Stukken Van Mensen’: “In het geval van dure stukken krijgen ze een aantal uur om zich voor te bereiden”

Het was een opmerkelijk tafereel gisteren in 'Stukken van mensen'. Kunstdealer Carlo Bonte kocht na een stevig potje onderhandelen een schilderij van Koen Van Mechelen uit handen van voormalig Idool-winnaar Dean Delannoit (32). De deal van 16.001 euro was beklonken en de heren keerden terug naar presentatrice Evy Gruyaert om die wereldkundig te maken. De normale gang van zaken dus, tot dealer Sofie Van de Velde plots een vingertje opstak. Zij had al een klant gevonden voor het werk en wilde het meteen van Carlo overkopen voor 25.000 euro. Die twijfelde even, maar besloot toch wijselijk de 9.000 vers verdiende euro's in zijn zak te steken. Daarvan gaf hij - Bonte bleek een gentleman - 10 procent aan een beduusde Dean, die het hele zaakje voor zijn ogen zag gebeuren. In zes seizoenen 'Stukken van mensen' gebeurde gisteren voor het eerst vóór de camera's wat trouwe kijkers zich al evenveel reeksen afvragen: hoeveel van de deals lopen door achter de schermen?