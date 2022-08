Achter de schermen bij de prostitutie én de gevangenis van Antwerpen: dit kan u vanavond op tv bekijken

TV Plottwist in ‘Regi Academy’: Q-dj Emma Salden is mee als mol van Regi

Regi Penxten (46) gooide vorige week de deuren van zijn ‘Regi Academy' opnieuw open. En dit jaar draait het niet alleen om kersvers talent, maar ook om karakter. Het was al bekend dat Emma Salden (25), die samen met Regi presenteert op Qmusic, mee zou doen aan het populaire programma. Nu blijkt echter dat ze daar niet is als kandidaat, maar als mol voor de dj. Hoe is de sfeer tussen de kandidaten, is er iemand achterbaks en met wie schiet ze zelf het beste op? Ze brengt verslag uit.

26 augustus