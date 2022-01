Achter de schermen bij de laatste scène van Andy Peelman in ‘De Buurtpolitie’

TV Gezocht: baasjes voor een ‘dog virgin’, twee avontu­riers en een warm gezin van vier

Een pluizige reisgezel, een hondenbaby of gewoon een dikke knuffelvriend. Heel wat mensen willen een hond, maar ook heel wat hondjes wachten in de overvolle asielen nog steeds vol ongeduld op een nieuw baasje. De insteek van hondenfluisteraars Joris Hessels en Dominique Van Malder blijft in het nieuwe seizoen van ‘Viervoeters’ dan ook ongewijzigd: zoveel mogelijk asielhonden een liefdevol, warm nest bezorgen. En net als bij mensen past er op elk potje een dekseltje.

12 januari