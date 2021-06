Achter de schermen bij ‘Costa Belgica’: “Zo’n tweede verblijf ligt voor veel meer mensen binnen handbereik dan ze beseffen”

Misschien eerst even dit: de Costa Belgica bestaat niet echt. Of toch niet onder die naam. Het is een verzamelnaam die de programmamakers gaven aan de kuststrook van de Costa Blanca tot de Costa del Sol. Bekt lekker, klinkt goed. Als je weet dat dagelijks zo’n acht Belgen een huis kopen in die regio, begrijp je waarom het programma daaraan is opgehangen. “Het zijn inderdaad die stukjes Spaanse kust die het meest in de smaak vallen bij ons, Belgen”, vertelt eindredacteur Anja Pakula van productiehuis Warner Bros België, het vroegere Eyeworks.