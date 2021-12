Achter de schermen bij ‘Bake Off’: “Voor corona had iedereen een vork in de achterzak en werd na het filmen de aanval ingezet op al het lekkers”

tv Mourinho en parmezaan nekken een gegaran­deer­de finalist en Philippe Geubels geeft een master­class jureren: dit was ‘De Slimste Mens’

De reguliere afleveringen van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ zijn in schoonheid, maar met een schaduwvlek geëindigd. Tot ieders verbijstering mocht Jan Verheyen blijkbaar niet doorstoten naar de finaleweken. Hij kreeg van de makers een saai filmfragment met enkel José Mourinho in beeld. ‘Echt?!’, was de terechte opmerking van de regisseur, die in de finale tegen Lisbeth Imbo blokkeerde op het woord ‘parmezaan’ en dus door Van Looy huiswaarts werd gestuurd. Gelukkig bewees Philippe Geubels met de vingers in de neus outstanding te zijn als grappigste vakjurylid.

9 december