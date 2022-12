Achter de schermen bij ‘Alex Agnew's Fear Factor’: deelnemer moet naar het ziekenhuis

Toen het de beurt was aan Angelo om uit de helikopter te springen, ging het plots fout. Op beelden is te zien hoe duikers meteen na zijn sprong in het water springen. Vervolgens komen er in sneltempo ook enkele ambulanciers aangelopen. “Hij heeft pijn aan te ribben”, klinkt het bij een medewerker van het programma. Uiteindelijk vertelt Angelo zelf dat hij verkeerd terechtgekomen is in het water. Als gevolg moest hij op controle naar het ziekenhuis, maar gelukkig viel de situatie achteraf nog wel mee. Het verdict? Enkele gekneusde ribben.