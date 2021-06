Achter bij schermen bij het EK Voetbal op tv: “Ook in de regie juichen we als de Rode Duivels scoren”

Alles samen krijg je van dit EK 51 wedstrijden voorgeschoteld. Om die in beeld te brengen heeft de UEFA een leger aan werkvolk op de been gebracht. Het is immers de Europese voetbalorganisatie die instaat voor de captatie van het EK. “Inderdaad”, knikt Jurgen Switsers, één van de kopmannen van Sporza. “De UEFA werkt hiervoor samen met een hele schare facilitaire bedrijven, verspreid over Europa. Aan elke speellocatie is een productieteam toegewezen. Die mensen blijven ter plekke voor de hele duur van het kampioenschap en capteren alle wedstrijden die er plaatsvinden.”