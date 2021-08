Acht nieuwe rechters in elfde seizoen 'De rechtbank’

TV Deze single mannen tonen binnenkort hun beste verlei­dings­kun­sten in ‘Temptation Island: Love or Leave’

16 augustus Nadat de namen van de koppels eerder al gelost werden, heeft Play5 ook de mannelijke vrijgezellen voorgesteld van het kersverse seizoen van het vernieuwde ‘Temptation Island’. Geen gratuite scheefpoeperij meer trouwens, want in de ‘Love or Leave’-editie zijn de twaalf single kerels echt op zoek naar een relatie en hopen ze een diepere connectie aan te gaan met een van de partners uit de koppels. We stellen de mannen alvast even aan u voor.