Acht goede antwoorden op één seconde: dat is zelfs voor Kobe Ilsen niet haalbaar

“Het was een heel rare finale." Dat was ongeveer het enige wat presentator Erik Van Looy kon bedenken na afloop van een ronduit hallucinant slot van de eerste finaleweek. Riadh Bahri die op één filmpjesvraag van het einde van de reguliere aflevering er nog als een geslagen hond bijzat met een score van 204 seconden. Hij kon uitgerekend op de filmpjesvraag van Kobe over het Neurenbergproces nog 12O seconden bijsprokkelen, maar had zelfs dan nog een achterstand. Op dat ogenblik won nieuwkomer Delphine Lecompte, dat schriele vogeltje met het grof bekje, tot haar eigen verbazing. Even later sloeg de verbazing in de studio om in verbijstering, want Kobe Ilsen had plots niets meer in huis in zijn finale tegen Riadh Bahri. Jungle Book? Exact één antwoord. Alex Flemming? Nul goede antwoorden. Sporten zonder ski of schaats op de Olympische Spelen? Nul goed antwoorden. Kerouac? Nul goede antwoorden. Slag bij Hastings? Jawel, nul goede antwoorden. Zo zakte Kobe van een 349-315 voorsprong naar een hopeloze 1-141 achterstand. Onbegrijpelijk, onverstaanbaar, ondoorgrondelijk.