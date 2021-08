Aaron en Laura presenteren samen met iconisch duo ‘Tien Om Te Zien’: “Het podium delen met Anne en Willy, dat maakt je nederig”

Clouseau, Bart Kaëll en Get Ready!, maar ook Camille Dhont, Bazart en Niels Destadsbader. De artiesten zijn van alle leeftijden, eind deze maand in de ‘Tien Om Te Zien’-reünie. En hetzelfde geldt voor het presentatiekwartet. Naast Willy Sommers (68) en Anne De Baetzelier (56) kiest VTM voor zangeres en presentatrice Laura Tesoro (24) én Aaron Blommaert. Vooral voor de 19-jarige MNM-dj wordt het een bijzondere ervaring. Zingen deed hij al in de boyband Bobby en op de sets van ‘Familie’ en ‘#likeme’. En straks is hij ook te zien in ‘Bittersweet Sixteen’, de nieuwste film van Jan Verheyen. Maar presenteren op tv, dat deed hij nog nooit.