Aaron Blommaert over de ‘Familie’-spin-off ‘Het Geheim Van Raven’: "De cameraman liep een driedubbele beenbreuk op, dat was schrikken"

TV ‘De Stoel’ gaat weer van start

5 juli Alles valt weer bijna in zijn plooi en dus mogen we deze zomer opnieuw op zoek naar ‘De Stoel’. We keren terug naar de originele formule: spot ‘De Stoel’ op televisie, rep je ernaar toe, breng het juiste voorwerp mee en win een mooie prijs.