Aaron Blommaert over de ‘Familie’-spin-off: "De kijker zal eindelijk Ravens geheim leren kennen"



TV'Familie' is met vakantie, maar de soapfans hoeven hun favoriete serie geen volledige zomer te missen. Op VTM GO kan je momenteel kijken naar 'Het geheim van Raven', een negendelige spin-off met Aaron Blommaert (18) in de hoofdrol. De acteur vertelt over zijn overvolle agenda voor deze zomer, over de driedubbele beenbreuk van een cameraman en over het lijk dat vandaag gevonden wordt in de reeks. “Sinds het debuut van mijn personage in ‘Familie’ hangt er rond Raven een waas van mysterie. Nu wordt duidelijk hoe dat komt."