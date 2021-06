Aaron Blommaert krijgt hoofdrol in zomerse webreeks van ‘Familie’

Een jaar geleden maakte Aaron Blommaert zijn debuut in ‘Familie’. Sindsdien heeft zijn personage Raven de harten van de kijkers veroverd. Het nieuws dat net hij centraal staat in de zomerse webreeks van ‘Familie’ komt dan ook niet als een verrassing. In ‘Familie’ verdiept Raven zich samen met zijn vader Lars (Kürt Rogiers) al weken in de geheimzinnige zoektocht naar zijn grootvader en ook rond Raven zelf hangt nog steeds een vleugje mysterie.

Geheim van Raven

Wat zijn geheim precies is, komen we deze zomer te weten in ‘Het Geheim van Raven’. Daarnaast komen de kijkers in de webreeks ook meer te weten over de achtergrond van zijn personage en waarom hij zo moeilijk mensen kan vertrouwen. De reeks bouwt verder op een gebeurtenis in de grote seizoensfinale van vrijdag 25 juni, waarin Raven plots onaangenaam bezoek krijgt. “De reeks keert twee jaar terug in de tijd, naar een moment waarop er voor Raven een ingrijpende gebeurtenis plaatsvond. En die neemt de kijkers mee in een nagelbijtend verhaal”, vertelt Aaron Blommaert over de reeks.