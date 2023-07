Aaron Blommaert kan grappige dansmoves niet bedwingen tijdens begingeneriek ‘Tien om te zien’

TV STREAMING­TIP. ‘To end all war - Oppenhei­mer & the atomic bomb’: achter­grond­in­for­ma­tie bij de film van Christop­her Nolan

Is de beslissing gevallen, en gaat u véél liever naar ‘Oppenheimer’ - de nieuwe van Christopher Nolan - dan dat u ‘Barbie’ in de cinema meepikt? Dan heeft VRT MAX met ‘To end all war - Oppenheimer & the atomic bomb’ nog wat extra duiding in de aanbieding.