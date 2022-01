Aap en Duiveltje zijn nu speurders in ‘The Masked Singer’: “Deel uitmaken van een Groot Geheim: veel plezanter wordt het niet”

Vanavond start op VTM het langverwachte tweede seizoen van The Masked Singer. In deel 3 van deze reeks vertellen ‘Aap’ Ruth Beeckmans (39) en ‘Duiveltje’ Andy Peelman (38) dat hun deelname aan het eerste seizoen van de show één van de beste ervaringen in hun leven is geweest. In seizoen 2 zetten ze geen masker op maar zijn ze lid van het speurdersteam. “Als mensen me vragen of ik al iets kan lossen, antwoord ik: ‘Vanaf 200.000 euro kunnen we praten.’”