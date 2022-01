Aanzoek tussen Gert Verhulst en Ellen verliep niet zoals gepland en daar had James Cooke alles mee te maken

In 2019 stapten Gert Verhulst en Ellen Callebout (44) in het huwelijksbootje. “Het aanzoek was heel erg romantisch”, grapt James. “Ik kan het weten, ik was erbij.” “Ja, dat was eigenlijk een misverstand”, legt Gert uit. “We zaten met een groep vrienden samen in de Ardennen en tijdens een gezellige avond ging het plots over trouwen. Ik zei dat ik dat gerust wel zou willen en vroeg aan Ellen of ze dat ook zou zien zitten. Daarop begon James te applaudisseren en te roepen: ‘Hij heeft ze ten huwelijk gevraagd’. Ellen springt daarop recht en roept ‘ja’. Dat was het dan. Ik had me m’n aanzoek toch anders voorgesteld. (lacht)”