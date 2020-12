Aangrijpende getuigenis in ‘Make 2020 Great Again’: Tanja moet rondkomen met 100 euro per week

Om beter te begrijpen hoe een leven in armoede echt is, spreekt Frances af met Tanja. Zij is een alleenstaande mama van 2 kinderen die moet rondkomen met 100 euro per week. “Ik ben blij dat Tanja met mij wil afspreken want dit is geen gemakkelijk onderwerp om over te praten”, vertelt Frances wanneer ze Tanja en de 4-jarige Kenji opwacht aan de kinderspeeltuin. Frances komt daarbij meer te weten over Tanja’s financiële situatie: “Ik sta nu al bijna 7 jaar onder collectieve schuldbemiddeling. Mijn leefloon gaat naar een schuldbemiddelaar en zij betaalt mijn rekeningen. Ik trek elke week 100 euro waar ik mee moet toekomen. Als ik ga winkelen, neem ik mijn rekenmachine mee. Als mensen passeren, dan probeer ik dat te verbergen.”