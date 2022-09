Aangrijpende getuigenis: Heizeldrama door ogen van schuldbewuste Liverpoolsupporter én Juventusfan die het nipt overleefde

TV Multimiljo­nair Kris Jenner ‘vergeet’ dat ze een luxe apparte­ment in Beverly Hills bezit

Realityster Kris Jenner (66), de moeder van de Kardashians, zorgt voor verbazing bij kijkers én haar eigen dochter Khloé (38) nu dat ze “eigenlijk is vergeten” dat ze nog een appartement bezit in Beverly Hills. Dat is te zien in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘The Kardashians’, die sinds gisteren op Disney+ staat. Ze gebruikt haar ‘condo’ nauwelijks.

15:42