Aan alle mooie series komt een eind, maar waarom valt dat op tv zo vaak tegen?

TVNet als het leven eindigen tv-series in schoonheid of barre ellende. De laatste jaren lijkt het evenwel steeds lastiger om een spraakmakende apotheose, laat staan een zinnige finale aan een reeks te breien. Van ‘Game of Thrones’ over ‘Lost’ en ‘Sex and The City’ tot ‘Dexter: New Blood’: hoe moeilijk is een bevredigende climax?