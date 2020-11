80-jarige Doortje maakt haar jeugddroom waar in ‘The Voice Senior’: “Zo jammer dat ik dit niet meer kan delen met mijn man”

TV Britse tv-show in spookkas­teel geplaagd door ... spoken: “De crew wil ‘s nachts niet meer filmen”

18 november Het Britse tv-programma ‘I’m A Celebrity ... Get Me Out Of Here’ zit in de problemen. De crew weigert namelijk om nog ‘s nachts te filmen. De reden? De crew ziet spoken - letterlijk. Dat schrijft The Sun.