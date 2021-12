7 Vlaamse danstalenten gaan samen met hun ouders tot het uiterste in nieuw realityprogramma ‘Dance Dreams’

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In ‘Dance Dreams’ volgen we een jaar lang zeven dansers en hun ouders. Ze hebben er alles voor over om van hun passie hun droom te maken. We zien hun dagelijkse leven, de druk van de danswereld en hoe deze ouders proberen om hun kinderen zover te krijgen.

7 Vlaamse talenten

Shakira is één van de grootste hiphop-talenten van België. Ze is nog maar 18 jaar oud en heeft al veel wedstrijden gewonnen. Zo haalde Shakira nog brons afgelopen zomer op het online Europees kampioenschap van IDO, de grootste dansfederatie ter wereld. In al haar dansen zit een uniek verhaal dat ze zelf maakt, schrijft en uitvoert. Ze danst over onderwerpen die ze meemaakt in haar leven. Fiere papa Joannito staat altijd paraat. Hij zoekt naar de geschikte locaties om video’s op te nemen, gaat mee naar elke wedstrijd en neemt foto’s van Shakira.

Met al meer dan 50 overwinningen is de 16-jarige Iebe uit Aalst een topdanser. Zijn jonge, guitige uiterlijk is het tegenovergestelde van de stijl die hij danst: hiphop met invloeden uit de ruige Brusselse hiphop. In 2019 werd hij kampioen van België in de categorie ‘Urban Solo’. De danskriebels heeft hij al sinds hij twee jaar oud is, stilzitten is niets voor hem. Papa Chris is leraar wiskunde en is degene die in het weekend mee alle wedstrijden afschuimt om Iebe te steunen en rond te rijden.

Lana is gekend in de jongere danswereld, ze is 17 jaar en volgt een pre-professionele dansopleiding aan de kunsthumaniora van Antwerpen. Alles bij Lana staat in teken van dans. Zelf volgt ze les, geeft dansles, maakt filmpjes voor op TikTok,… Ze is thuis in verschillende stijlen van disco tot hedendaagse dans. Ze heeft al tal van bekers behaald, minstens 110, waarvan de helft voor de eerste plaats. Ondanks haar goede prestaties is Lana toch best onzeker, want dans is een harde wereld. Met haar mama Isabelle heeft Lana een hele hechte band. Isabelle zal er alles aan doen om Lana te helpen zo ver mogelijk te geraken.

Yulia is Belgisch kampioene discodansen en haalde de vijfde plaats op het wereldkampioenschap. Nog maar 17 jaar en toch behoort Yulia al bij de Europese top. Yulia haar gezin is zeer bijzonder, zo maakt ze deel uit van een bekende Vlaamse dansdynastie, de familie Dursin. Dursin staat voor dans want Yulia’s grootouders, ouders, tantes, nonkels en haar broers dansen allemaal. Ze krijgt zelfs les van al haar familieleden. Latin krijgt ze van haar papa en haar mama Sofie is haar vaste danscoach. Haar grote droom is om wereldkampioen disco te worden.

Ze is nog maar 15 jaar oud, maar Sam weet wat ze wil. Ze is een gepassioneerde danseres die zich graag verdiept in hedendaagse en moderne stijlen. Ook is ze een gedreven danseres in urban stijlen. Sinds ze twee jaar oud was, heeft dansen een grote rol gespeeld in haar leven. Dans is een uitlaatklep en een uitvlucht van de buitenwereld. Sinds de puberteit heeft Sam door dat ze liever door het leven gaat als meisje. In haar transitie heeft ze de volle steun van haar familie.

Lee is geboren voor het podium en dat heeft ze natuurlijk van mama Gina, zangeres van X-Session en papa George, acteur die we kennen van de bekende reeksen zoals ‘Zone Stad’ en ‘Auwch’. Lee studeert hedendaagse dans aan de kunsthumaniora. Dansen is haar leven en haar passie. Ze pusht zichzelf om zo goed mogelijk te worden. Op school krijgt Lee al heel wat dansles en daarnaast danst ze zelf nog veel thuis, wekelijks zal ze toch al snel rond 30 uur per week dansen. Ondanks haar creatieve genen heeft Lee nog niet veel wedstrijdervaring, maar de wedstrijden die ze deed won ze.

Ella en mama Sandra zijn afkomstig uit Holsbeek. Ella is nog maar 10 jaar oud, maar heeft wel al 90.000 volgers op Instagram, een eigen YouTube-kanaal en verschillende sponsordeals. Daarnaast is ze ook actief op TikTok en heeft ze een eigen kledinglijn. Ze kan ook rekenen op de volledige steun van haar ouders. Mama Sandra en Papa Amer offeren letterlijk alles op voor dochtertje Ella. Ella danst al van haar drie jaar en traint ongeveer 20 uur per week, ze won al meer dan 100 wedstrijden in verschillende dansstijlen en is zo misschien wel het grootste danstalent van Vlaanderen. In 2019 nam ze deel aan ‘Belgium’s Got Talent’ en haalde de finale. De grote droom van Ella en haar mama is verhuizen naar LA om daar door te breken.

‘Dance Dreams’, binnenkort op Play5 en GoPlay.

