7 momenten waarop je de Mol alsnog had kunnen ontmaskeren

TVOp een meesterlijke manier wist Lennart Driesen wekenlang de boel te belazeren in ‘De Mol’. Geen enkele kandidaat zag in hem een saboteur en ook de kijkers thuis zaten het hele seizoen lang op het verkeerde spoor. Niet onlogisch, want Lennart ging zo subtiel te werk dat je hem onmogelijk kon verdenken. Tenzij je tijdens de afgelopen acht afleveringen wel héél goed had opgelet. Op deze zeven momenten kon je namelijk achterhalen dat de 26-jarige opvoeder wel degelijk de Mol was.

1. De vuilste streek van dit jaar? Dat is ongetwijfeld het moment waarop Lennart 10.000 euro uit de groepspot haalde. En zelfs daarna bleef hij onder de radar vliegen. Veel mensen beweerden namelijk dat de Mol nooit zo’n smak geld uit de pot zou halen. “Te opvallend”, klonk het bij de kijkers. Er werd op voorhand bovendien ook goed nagedacht over deze gedurfde zet. “Voor de duidelijkheid: het was en is Lennart die zelf met dat idee naar ons is gekomen. We hebben dat dan duizend keer bekeken, gewikt en gewogen. Maar eigenlijk was het een gedurfde sabotage die hem door de anderen op een plateautje is aangeboden”, maakte presentator Gilles De Coster eerder al duidelijk.

2. Dat het soms heel snel kon gaan, bleek uit de proef aan het hotel in Berlijn. Toen kregen de kandidaten de opdracht om iets uit te beelden terwijl ze aan een koord voor een hotelkamer bungelden. Op het eerste gezicht niet moeilijk, maar toen bleek dat ze bepaalde woorden niet mochten gebruiken, werd het al snel een stuk lastiger. Zeker omdat het woordje ‘euh’ mee op het lijstje stond. Een woord dat makkelijk ergens tussen glipt en daar maakte Lennart gretig gebruik van toen het zijn beurt was. Al na één seconde versprak hij zich en vloog hij razendsnel naar beneden. Game over en dus ook geen extra geld voor de groepspot.

3. Af en toe ging Lennart haast onzichtbaar aan het werk. Dat bleek uit het voorstukje van de aflevering van volgende week. Tijdens de opdracht op het water toen de kandidaten een puzzel moesten maken terwijl ze op een pedalboard stonden, liet hij zich van zijn subtielste kant zien. Zo ‘verdween’ er af en toe een puzzelstukje in het water of in zijn zwempak.

4. Tijdens dezelfde aflevering slaagde Lennart er bovendien in om de schijn hoog te houden bij zowel zijn medekandidaten als bij de kijkers thuis. Samen met Jasmien en Annelotte moest hij zo lang mogelijk zijn adem inhouden onder water. Annelotte zelf deed uiteindelijk niet mee aan de proef en de tijd van Jasmien was niets in vergelijking met het resultaat van Lennart. In totaal wist hij 52 seconden zijn hoofd onder water te houden, maar in werkelijkheid kan hij bijna drie minuten zijn adem inhouden.

Volledig scherm © SBS

5. Ook achter de schermen ging het er soms héél sluw aan toe. Uit de preview van volgende week bleek namelijk dat Lennart zijn eigen idee had wat betreft de training van Isidoor. De kandidaten moesten de hond leren op om de rode knop te drukken, maar toen de 26-jarige opvoeder alleen was met de kleine Isi leerde hij het dier net het tegenovergestelde aan.

6. Dat kaartlezen niet iedereen gegeven is, is algemeen geweten. Tijdens de opdracht met de winterbeelden zag Lennart dus een mogelijkheid om de boel uiterst subtiel te saboteren. Samen met twee medekandidaten vertrok hij te voet richting een bepaald punt. Alleen wandelde hij bewust de verkeerde richting uit, waardoor het groepje al snel rechtsomkeer moest maken. Tijdens dezelfde proef rammelde hij er ook nog eens op los met een tak waardoor er geen bericht getoond kon worden aan de camera. Resultaat? De overige kandidaten kregen geen tip te zien. Niet veel later liet hij zich ook nog eens vastlopen aan een kabel waardoor de proef nog maar eens fout liep.

7. Toch liep het soms niet helemaal zoals voorzien. Af en toe deed Lennart heel hard zijn best om de boel te saboteren, maar dankzij enkele enthousiaste medekandidaten viel zijn sabotage soms al snel in het water. Toen hij tijdens de wijnproef druiven moest plukken met Samina ging hij zo traag mogelijk aan het werk. Alleen deed Samina zo hard haar best dat de proef uiteindelijk toch een succes was. Je kan ze niet allemaal winnen, Lennart!

