66-jarige Roland wint ‘The Voice Senior’: bekijk hier alle optredens van de avond

“Klein Vlaanderen heeft beslist", vertelt presentator Sean Dhondt. “Wie wint er zometeen 10.000 euro en mag daar bovenop ook nog eens een single opnemen?" Dat blijkt de 66-jarige Roland te zijn, uit Team André. En de man is helemaal ondersteboven: “Ik weet niet wat ik moet zeggen", klinkt het. “Ik vind het ongelofelijk. Fantastisch. Ik had het niet verwacht. Dus bedankt aan iedereen die voor mij gestemd heeft.”

Het bleef behoorlijk spannend tijdens deze finale van ‘The Voice Senior’. Nadat hun kandidaten een nummer gezongen hadden, moest elke coach een ‘superfinalist’ uitkiezen, die voor de uiteindelijke overwinning zou strijden met een tweede lied. De winnaar werd - zoals Sean al aangaf - verkozen door ‘Klein Vlaanderen’: fans die vanuit huis mochten stemmen.

Team Karen

Marie-Jeanne uit Team Karen zorgt voor een vleugje country tijdens haar optreden in de finale van The Voice Senior. Zij brengt ‘Past The Point of Rescue’ van Hal Ketchum.

Eddie uit Team Karen bewijst opnieuw dat hij een echt showbeest is. Voor de finale van ‘The Voice Senior’ haalt hij dan ook alles uit de kast met ‘Kiss’ van Prince.

Karen kiest Marie-Jeanne als haar superfinalist. Als tweede nummer brengt zij ‘All I Have To Do Is Dream’ van Everly Brothers.

Team Sam

Doortje uit Team Sam verbaast opnieuw met haar operatalent. De coaches zijn erg onder de indruk van haar versie van ‘Habanera’ van Bizet.

Didier uit Team Sam blaast opnieuw iedereen van zijn sokken met zijn klok van een stem. Voor de finale brengt hij ‘My World’ van Engelbert Humperdinck.

Sam gaat naar de ultieme finale met Didier. Die zet een straf optreden neer met zijn versie van ‘I Can See Clearly Now’ van Lee Towers.

Team André

Roland uit Team André doet wat hij best kan: een klassieke rocksong brengen met zijn diepe, warme stem. Hij zingt ‘Solitary Man’ van Johnny Cash.

Hedwig uit Team André brengt ‘She’ van Elvis Costello, overgoten met een sausje van Franse chanson.

André kiest uiteindelijk voor Roland. Die brengt een schitterende versie van ‘My Way’ van Frank Sinatra, én krijgt daarvoor een staande ovatie van zijn coach.

Team Walter

Waar Robin uit Team Walter gaat, gaat zijn gitaar. Ook voor deze cover van ‘Handle With Care’ van The Traveling Wilburys begeleidt hij zichzelf op gitaar.

Gerda uit Team Walter brengt het zonnetje mee naar het podium met haar cover van ‘Sacramento’ van Middle of the Road.

Walter kiest Robin als finalist. Als tweede nummer brengt hij het prachtige ‘All of Me’ van John Legend.

Soulsister

Soulsister is ook van de partij tijdens de finale van ‘The Voice Senior’. Ze brengen hun hit ‘Through Before We Started’.

